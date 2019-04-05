Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

2 saat önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,60 liradan satıldı.

Sakarya Ticaret Borsası, System.String[]
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 Ortalama Satış türü
İç fındık Kg 35,00 TS
Mısır dane Kg 1,20

TS
Kabuklu fındık Kg 17,60TS
TS: Tüccar Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:11 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Medcezir Dizisinin Çekildiği Lüks Malikane Satışa Çıkarıldı Bir Adeti 100 Gram Geliyor! Bu Çileği Görenler Merakla İnceliyor Fantazi İçin Eşlerini Değiştirirken Yakalandılar: 8 Gözaltı Tunceli Belediye Meclisi Üyesi Can Badem: Belediyeyi 68 Milyon Borçla Devraldık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 19:11:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]