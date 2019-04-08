Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

2 saat önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,25 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 Ortalama Satış türü
İç fındık (9-11 mm) Kg 27 TS
Kırmızı mercimek Kg 3,35

TS
Kabuklu fındık Kg 16,25TS
TS: Tüccar Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:36 Kaynak: AA

Sakarya, Ekonomi
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