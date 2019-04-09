Sakarya Ticaret Borsası
20 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17 liradan satıldı.
Sakarya
Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Dane mısır
| Kg
| 1,28
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 17,00
|TS
|İç fındık
| Kg
| 40,00
|TS
TS: Tüccar Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:25 Kaynak: AA
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