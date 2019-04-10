Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

50 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,64 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,64 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 Ortalama Satış türü
Dane mısır Kg 1,20 TS
Kabuklu fındık Kg 16,64TS
Kavrulmuş iç fındık Kg 30,00TS
TS: Tüccar Satışı
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:05 Kaynak: AA
Sakarya, Ekonomi
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