Sakarya Ticaret Borsası
50 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,64 liradan satıldı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:05 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,64 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Dane mısır
| Kg
| 1,20
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 16,64
|TS
|Kavrulmuş iç fındık
| Kg
| 30,00
|TS
TS: Tüccar Satışı
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