Sakarya Ticaret Borsası
1 saat önce
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:51 Kaynak: AA
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Pirinç pilavlık
| Kg
| 4,45
| TS
|Kuru fasulye
| Kg
| 8,25
| TS
|İç fındık
| Kg
| 36,00
| TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 16,00
| TS
TS: Tüccar Satışı
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