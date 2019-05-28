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Sakarya Ticaret Borsası

1 saat önce

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünBirim Ortalama Satış türü
Pirinç pilavlık Kg 4,45 TS
Kuru fasulye Kg 8,25 TS
İç fındık Kg 36,00 TS
Kabuklu fındık Kg 16,00
 TS
TS: Tüccar Satışı
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:51 Kaynak: AA
Sakarya, Ekonomi
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