Sakarya Ticaret Borsası
56 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsasında dane mısırın kilogramı ortalama 1,27 liradan satıldı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:47 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında dane mısırın kilogramı ortalama 1,27 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
| Mısır dane
| Kg
| 1,27
| TS
|Et kuzu
| Kg
| 47,50
| TS
|Dana eti kemikli
| Kg
| 33,64
| TS
| Kuzu derisi
| Kg
| 19,50
| TS
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