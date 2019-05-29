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Sakarya Ticaret Borsası

56 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsasında dane mısırın kilogramı ortalama 1,27 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında dane mısırın kilogramı ortalama 1,27 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünBirim Ortalama Satış türü
Mısır dane Kg 1,27 TS
Et kuzu Kg 47,50 TS
Dana eti kemikli Kg 33,64 TS
Kuzu derisi Kg 19,50
 TS
TS: Tüccar Satışı
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:47 Kaynak: AA
Kuzu, Mısır, Sakarya, Ekonomi
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