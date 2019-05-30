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Sakarya Ticaret Borsası

1 saat önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,37 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,37 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünBirim Ortalama Satış türü
Kaşar Peyniri Kg 22,69 TS
Soğan kuru Kg 3,33 TS
Kabuklu fındık Kg 17,37 TS
Tereyağ Kg 27,78
 TS
TS: Tüccar Satışı
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:44 Kaynak: AA
Sakarya, Ekonomi
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