Sakarya Ticaret Borsası
1 saat önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,37 liradan satıldı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:44 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,37 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Kaşar Peyniri
| Kg
| 22,69
| TS
|Soğan kuru
| Kg
| 3,33
| TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 17,37
| TS
|Tereyağ
| Kg
| 27,78
| TS
TS: Tüccar Satışı
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