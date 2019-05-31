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Sakarya Ticaret Borsası

36 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 19,66 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 19,66 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünBirim Ortalama Satış türü
İç fındık Kg 30,25 TS
Kırmızı mercimek Kg 3,54 TS
Kabuklu fındık Kg 19,66 TS
Dane mısır Kg 1,49
 TS
TS: Tüccar Satışı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:20 Kaynak: AA
Sakarya, Ekonomi
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