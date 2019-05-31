Sakarya Ticaret Borsası
36 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 19,66 liradan satıldı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:20 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 19,66 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|İç fındık
| Kg
| 30,25
| TS
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 3,54
| TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 19,66
| TS
|Dane mısır
| Kg
| 1,49
| TS
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