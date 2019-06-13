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Sakarya Ticaret Borsası

1 saat önce

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,50 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünBirim Ortalama Satış türü
Mısır dane Kg 1,49TS
Pirinç baldo Kg 6,75TS
Mercimek kırmızı Kg 3,45 TS
Kabuklu fındık Kg 17,50
TS
İç fındık (13-15 m) Kg 38,00 TS
TS: Tüccar Satışı
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:28 Kaynak: AA
Ekonomi
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