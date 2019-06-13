Sakarya Ticaret Borsası
1 saat önce
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,50 liradan satıldı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:28 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
| Mısır dane
| Kg
| 1,49
|TS
|Pirinç baldo
| Kg
| 6,75
|TS
|Mercimek kırmızı
| Kg
| 3,45
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 17,50
|TS
|İç fındık (13-15 m)
| Kg
| 38,00
|TS
TS: Tüccar Satışı
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