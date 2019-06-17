Sakarya Ticaret Borsası
28 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsasında kavrulmuş iç fındığın kilogramı ortalama 43,12 liradan satıldı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:38 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında kavrulmuş iç fındığın kilogramı ortalama 43,12 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Mercimek kırmızı
| Kg
| 5,05
|TS
|Bulgur pilavlık
| Kg
| 3,47
|TS
|Süs bitkisi
| Kg
| 4,15
|TS
|İç fındık (kavrulmuş)
| Kg
| 43,12
|TS
TS: Tüccar Satışı
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