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Sakarya Ticaret Borsası

28 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsasında kavrulmuş iç fındığın kilogramı ortalama 43,12 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kavrulmuş iç fındığın kilogramı ortalama 43,12 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünBirim Ortalama Satış türü
Mercimek kırmızı Kg 5,05 TS
Bulgur pilavlık Kg 3,47TS
Süs bitkisi Kg 4,15 TS
İç fındık (kavrulmuş) Kg 43,12
TS
TS: Tüccar Satışı
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:38 Kaynak: AA
Sakarya, Ekonomi
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