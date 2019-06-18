Sakarya Ticaret Borsası
1 saat önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,50 liradan satıldı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:23 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
| Mısır dane
| Kg
| 1,12
|TS
|Patates
| Kg
| 4,68
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 17,50
|TS
|İç fındık kıyılmış kavrulmuş
| Kg
| 37,06
|TS
TS: Tüccar Satışı
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