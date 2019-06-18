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Sakarya Ticaret Borsası

1 saat önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,50 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünBirim Ortalama Satış türü
Mısır dane Kg 1,12TS
Patates Kg 4,68TS
Kabuklu fındık Kg 17,50 TS
İç fındık kıyılmış kavrulmuş Kg 37,06
TS
TS: Tüccar Satışı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:23 Kaynak: AA
Mısır, Sakarya, Ekonomi
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