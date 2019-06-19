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Sakarya Ticaret Borsası

20 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,51 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,51 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünBirim Ortalama Satış türü
Mısır dane Kg 1,38 TS
Soğan kuru Kg 1,50HMS
Kabuklu fındık Kg 17,51 TS
Erik Kg 6,82
HMS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:21 Kaynak: AA
Mısır, Sakarya, Ekonomi
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