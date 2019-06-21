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Sakarya Ticaret Borsası

1 saat önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,50 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünBirim Ortalama Satış türü
Mısır dane Kg 1,35TS
Yemlik buğday Kg 1,47TS
Kabuklu fındık Kg 17,50 TS
Ayçiçek çerezlik Kg 3,76
HMS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:59 Kaynak: AA
buğday, mısır, sakarya, ticaret, Ekonomi
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