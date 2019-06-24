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Sakarya Ticaret Borsası

1 saat önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,50 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünBirim Ortalama Satış türü
Mısır dane Kg 1,38TS
Kaşar peyniri Kg 21,30TS
Kabuklu fındık Kg 17,50 TS
Kabak taze Kg 1,00
HMS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:25 Kaynak: AA
Mısır, Sakarya, Ekonomi
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