Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Haber

Sakarya Ticaret Borsası

28 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,10 liradan satıldı.

Sakarya Ticaret Borsası, System.String[]
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünBirim Ortalama Satış türü
Kırmızı biber Kg 19,61HMS
İç fındık (14-16 mm) Kg 39,00TS
Kabuklu fındık Kg 17,10 TS
Bakla Kg 5,00
HMS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:10 Kaynak: AA
Sakarya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Malatya kayısısı adı altında sahte ürün satanlara dava açılacak Kimyasal madde yüklü tanker alev alev yandı: 3 yaralı Pamukova'da park halindeki tanker ve minibüs yandı: 1 yaralı Camiye bırakılan notu gören imam, mutluluktan uçtu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 10:38:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]