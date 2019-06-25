Sakarya Ticaret Borsası
28 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,10 liradan satıldı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:10 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Kırmızı biber
| Kg
| 19,61
|HMS
|İç fındık (14-16 mm)
| Kg
| 39,00
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 17,10
|TS
|Bakla
| Kg
| 5,00
|HMS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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