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Sakarya Ticaret Borsası

35 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 18,83 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 18,83 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünBirim Ortalama Satış türü
Bal kabağı Kg 3,70TS
Tohumluk kabak çekirdeği Kg 27,00TS
Kabuklu fındık Kg 18,83 TS
Dane mısır Kg 1,32
TS
TS: Tüccar Satışı
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:33 Kaynak: AA
Sakarya, Ekonomi
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