Sakarya Ticaret Borsası
35 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 18,83 liradan satıldı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:33 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 18,83 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Bal kabağı
| Kg
| 3,70
|TS
|Tohumluk kabak çekirdeği
| Kg
| 27,00
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 18,83
|TS
|Dane mısır
| Kg
| 1,32
|TS
TS: Tüccar Satışı
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