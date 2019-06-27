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Sakarya Ticaret Borsası

10 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 19 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 19 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünBirim Ortalama Satış türü
Ayçiçek çerezlik Kg 6,25TS
İri kabak çekirdeği Kg 13,50TS
Kabuklu fındık Kg 19,00 TS
Dane mısır Kg 1,15
HMS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:33 Kaynak: AA
Sakarya, Ekonomi
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