Sakarya Ticaret Borsası
10 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 19 liradan satıldı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:33 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 19 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Ayçiçek çerezlik
| Kg
| 6,25
|TS
|İri kabak çekirdeği
| Kg
| 13,50
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 19,00
|TS
|Dane mısır
| Kg
| 1,15
|HMS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Rusya: S-400'ler yüzde 99 hazır
Fener Ol için atılan SMS 1,6 milyonu geçti
10 milyon liralık vurgun! Üç çocuğu ve eşini bıraktı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı
Robotlar 2030'a kadar imalat sektöründe 20 milyon kişiyi işsiz bırakabilir