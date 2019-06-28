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Sakarya Ticaret Borsası

2 saat önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 18,12 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 18,12 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünBirim Ortalama Satış türü
Yemlik buğday Kg 1,4TS
Arpa Kg 1,27TS
Kabuklu fındık Kg 18,12 HMS
İç fındık (14-16 mm) Kg 39
TS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:06 Kaynak: AA
Sakarya, Ekonomi
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