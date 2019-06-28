Sakarya Ticaret Borsası
2 saat önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 18,12 liradan satıldı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:06 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 18,12 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Yemlik buğday
| Kg
| 1,4
|TS
|Arpa
| Kg
| 1,27
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 18,12
|HMS
|İç fındık (14-16 mm)
| Kg
| 39
|TS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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