Sakarya Ticaret Borsası
22 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 18,50 liradan satıldı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:56 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 18,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Kaşar peyniri
| Kg
| 12,25
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 18,50
|TS
|Dane mısır
| Kg
| 1,33
|TS
TS: Tüccar Satışı
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