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Sakarya Ticaret Borsası

22 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 18,50 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 18,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünBirim Ortalama Satış türü
Kaşar peyniri Kg 12,25TS
Kabuklu fındık Kg 18,50TS
Dane mısır Kg 1,33
TS
TS: Tüccar Satışı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:56 Kaynak: AA
Sakarya, Ekonomi
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