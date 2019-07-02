Sakarya Ticaret Borsası
1 saat önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,85 liradan satıldı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:32 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Yemlik buğday
| Kg
| 1,15
|TS
| Mısır dane
| Kg
| 1,25
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 17,85
|HMS
|İç fındık
| Kg
| 28,83
|TS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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