Sakarya Ticaret Borsası
55 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,5 liradan satıldı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:28 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Yemlik buğday
| Kg
| 1,2
|TS
| Mısır dane
| Kg
| 1,33
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 17,5
|TS
|Ayçiçek tohumluk
| Kg
| 12,5
|TS
TS: Tüccar Satışı
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