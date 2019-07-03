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Sakarya Ticaret Borsası

55 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,5 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünBirim Ortalama Satış türü
Yemlik buğday Kg 1,2 TS
Mısır dane Kg 1,33TS
Kabuklu fındık Kg 17,5TS
Ayçiçek tohumluk Kg 12,5
TS
TS: Tüccar Satışı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:28 Kaynak: AA
Sakarya, Mısır, Ekonomi
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