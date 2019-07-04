Sakarya Ticaret Borsası
23 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,75 liradan satıldı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:02 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Yemlik buğday
| Kg
| 1,28
|TS
| Mısır dane
| Kg
| 1,36
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 14,75
|TS
|Arpa
| Kg
| 0,92
|TS
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