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Sakarya Ticaret Borsası

1 saat önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 18 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 18 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünBirim Ortalama Satış türü
Yemlik buğday Kg 1,18 TS
Mısır dane Kg 1,45TS
Kabuklu fındık Kg 18,00TS
Kırmızı mercimek Kg 3,50
TS
TS: Tüccar Satışı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:42 Kaynak: AA
Ekonomi
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