Sakarya Ticaret Borsası
1 saat önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 18 liradan satıldı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:42 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 18 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Yemlik buğday
| Kg
| 1,18
|TS
| Mısır dane
| Kg
| 1,45
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 18,00
|TS
|Kırmızı mercimek
| Kg
| 3,50
|TS
TS: Tüccar Satışı
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