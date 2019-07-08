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Sakarya Ticaret Borsası

55 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,14 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,14 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünBirim Ortalama Satış türü
Mısır daneKg 1,27TS
Yumurta Kg 0,17TS
Kabuklu fındık Kg 17,14TS
TS: Tüccar Satışı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:55 Kaynak: AA
Sakarya, Mısır, Ekonomi
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