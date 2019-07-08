Sakarya Ticaret Borsası
55 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,14 liradan satıldı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:55 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,14 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
| Mısır dane
|Kg
| 1,27
|TS
|Yumurta
|Kg
| 0,17
|TS
|Kabuklu fındık
|Kg
| 17,14
|TS
TS: Tüccar Satışı
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