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Sakarya Ticaret Borsası

1 saat önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 18,90 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 18,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünBirim Ortalama Satış türü
Ekmeklik buğday Kg 1,40 TS
Mısır daneKg 1,43TS
Kabuklu fındık Kg 18,90TS
Ayçiçek çerezlikKg 6,28TS
TS: Tüccar Satışı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:37 Kaynak: AA
Sakarya, Mısır, Ekonomi
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