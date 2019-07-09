Sakarya Ticaret Borsası
1 saat önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 18,90 liradan satıldı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:37 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 18,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Ekmeklik buğday
|Kg
| 1,40
|TS
| Mısır dane
|Kg
| 1,43
|TS
|Kabuklu fındık
|Kg
| 18,90
|TS
|Ayçiçek çerezlik
|Kg
| 6,28
|TS
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