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Sakarya Ticaret Borsası

6 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsasında iç fındığın kilogramı ortalama 29,50 liradan satıldı.

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Sakarya, Ekonomi
Sakarya Ticaret Borsasında iç fındığın kilogramı ortalama 29,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünBirim Ortalama Satış türü
Yemlik buğday Kg 1,19 TS
TereyağKg 36,11TS
İç fındık Kg 29,50TS
TS: Tüccar Satışı
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:35 Kaynak: AA
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