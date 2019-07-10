Sakarya Ticaret Borsası
6 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsasında iç fındığın kilogramı ortalama 29,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:35 Kaynak: AA
Sakarya Ticaret Borsasında iç fındığın kilogramı ortalama 29,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Yemlik buğday
|Kg
| 1,19
|TS
|Tereyağ
|Kg
| 36,11
|TS
|İç fındık
|Kg
| 29,50
|TS
TS: Tüccar Satışı
Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e sitem etti Erdoğan'dan görevden alınan TCMB Başkanı Çetinkaya için dikkat çeken sözler: Piyasalara güven vermedi 3 günde mucize etki yaratan sığla yağının kilosu bin 200 liradan satılıyor Tütsülenmiş alabalıkları Avrupa ve Uzak Doğu'ya ihraç ediyorlar