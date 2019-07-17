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Sakarya Ticaret Borsası

3 saat önce

Sakarya Ticaret Borsasında dane mısırın kilogramı ortalama 1,27 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında dane mısırın kilogramı ortalama 1,27 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünBirim Ortalama Satış türü
Dane mısır Kg 1,27 TS
PatatesKg 1,49HMS
LimonKg 5,45HMS
Soğan kuruKg 1,67HMS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Sakarya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:05 Kaynak: AA
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