Sakarya Ticaret Borsası
3 saat önce
Sakarya Ticaret Borsasında dane mısırın kilogramı ortalama 1,27 liradan satıldı.
Sakarya Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:05 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında dane mısırın kilogramı ortalama 1,27 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Dane mısır
|Kg
| 1,27
|TS
|Patates
|Kg
| 1,49
|HMS
|Limon
|Kg
| 5,45
|HMS
|Soğan kuru
|Kg
| 1,67
|HMS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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