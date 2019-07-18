Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Haber

Sakarya Ticaret Borsası

3 saat önce

Sakarya Ticaret Borsasında dane mısırın kilogramı ortalama 1,45 liradan satıldı.

Sakarya Ticaret Borsası, System.String[]
Sakarya Ticaret Borsasında dane mısırın kilogramı ortalama 1,45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünBirim Ortalama Satış türü
Dane mısır Kg 1,45 TS
PatatesKg 2,15TS
Mercimek yeşilKg 5,38TS
Süs bitkisiKg 4,36HMS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Sakarya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Netflix hisseleri yüzde 12'in üzerinde düştü YKS Türkiye birincisi: Şöyle bir bakayım dedim, böyle oldu Davutoğlu'ndan AK Parti'ye 7 maddelik öneri Ekrem İmamoğlu: Böyle bir yere çocuğum, eşim girmez

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 19:49:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]