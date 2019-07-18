Sakarya Ticaret Borsası
3 saat önce
Sakarya Ticaret Borsasında dane mısırın kilogramı ortalama 1,45 liradan satıldı.
Sakarya Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:18 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında dane mısırın kilogramı ortalama 1,45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Dane mısır
|Kg
| 1,45
|TS
|Patates
|Kg
| 2,15
|TS
|Mercimek yeşil
|Kg
| 5,38
|TS
|Süs bitkisi
|Kg
| 4,36
|HMS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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