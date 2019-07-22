Sakarya Ticaret Borsası
58 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 18 liradan satıldı.
Sakarya Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:54 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 18 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Yemlik buğday
|Kg
| 1,20
|TS
|Arpa
|Kg
| 1,10
|TS
|Razmol
|Kg
| 1,13
|TS
|Kabuklu fındık
|Kg
| 18,00
|HMS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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