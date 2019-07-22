Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Haber

Sakarya Ticaret Borsası

58 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 18 liradan satıldı.

Sakarya Ticaret Borsası, System.String[]
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 18 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünBirim Ortalama Satış türü
Yemlik buğday Kg 1,20TS
ArpaKg 1,10TS
RazmolKg 1,13TS
Kabuklu fındıkKg 18,00HMS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Sakarya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Biletix hakkında soruşturma açıldı Yeşil soğanın çuvalı tarlada 5, halde 100 lira Benzinin ardından motorine de indirim geliyor 150 yıllık rüya projede sona yaklaşıldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 16:52:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]