Sakarya Ticaret Borsası
1 saat önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,5 liradan satıldı.
Sakarya Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:33 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Aşurelik buğday
|Kg
| 2,35
|TS
|Pilavlık pirinç
|Kg
| 4,72
|TS
|Kabak çekirdeği
|Kg
| 13,50
|TS
|Kabuklu fındık
|Kg
| 16,50
|GMS
TS: Tüccar Satışı
GMS: Gecikmiş Müstahsil Satışı
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