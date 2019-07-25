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Sakarya Ticaret Borsası

1 saat önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,5 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünBirim Ortalama Satış türü
Aşurelik buğday Kg 2,35TS
Pilavlık pirinç Kg 4,72TS
Kabak çekirdeği Kg 13,50TS
Kabuklu fındıkKg 16,50GMS
TS: Tüccar Satışı
GMS: Gecikmiş Müstahsil Satışı
Sakarya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:33 Kaynak: AA
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