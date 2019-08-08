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Sakarya Ticaret Borsası

1 saat önce

Sakarya Ticaret Borsası'nda mısır nişastasının kilogramı ortalama 1,12 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsası'nda mısır nişastasının kilogramı ortalama 1,12 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünBirim Ortalama Satış türü
Mısır nişastası Kg 1,12TS
Pilavlık pirinç Kg 4,88TS
Aşurelik buğday Kg 2,35TS
Yer elması Kg 14,50TS
TS: Tüccar Satışı
Sakarya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:48 Kaynak: AA
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