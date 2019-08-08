Sakarya Ticaret Borsası
1 saat önce
Sakarya Ticaret Borsası'nda mısır nişastasının kilogramı ortalama 1,12 liradan satıldı.
Sakarya Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:48 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda mısır nişastasının kilogramı ortalama 1,12 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Mısır nişastası
|Kg
| 1,12
|TS
|Pilavlık pirinç
|Kg
| 4,88
|TS
|Aşurelik buğday
|Kg
| 2,35
|TS
|Yer elması
|Kg
| 14,50
|TS
TS: Tüccar Satışı
Dolar son 4 ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum Bayram öncesi motorine ve benzine indirim bekleniyor Zirveden getirdiği doğal karı, 30 yıldır lezzet şölenine dönüştürüyor Kurbanlık çadırına asılan "Üniversite mezunu koyuncu" yazısı, satışları artırdı