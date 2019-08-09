Sakarya Ticaret Borsası
1 saat önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,84 liradan satıldı.
Sakarya Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:28 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,84 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Ihlamur
|Kg
| 45,00
|TS
|Kabuklu yeşil fındık
|Kg
| 3,61
|TS
|İç fındık (13-15 mm)
|Kg
| 36,04
|TS
|Kabuklu fındık
|Kg
| 16,84
|HMS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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