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Sakarya Ticaret Borsası

1 saat önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,84 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,84 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünBirim Ortalama Satış türü
IhlamurKg 45,00TS
Kabuklu yeşil fındık Kg 3,61TS
İç fındık (13-15 mm)Kg 36,04TS
Kabuklu fındıkKg 16,84HMS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Sakarya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:28 Kaynak: AA
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