Sakarya Ticaret Borsası
25 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,22 liradan satıldı.
Sakarya Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:01 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,22 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Kırmızı mercimek
|Kg
| 3,50
|TS
|İç fındık (9-11 mm)
|Kg
| 19,00
|TS
|Pilavlık bulgur
|Kg
| 2,64
|TS
|Kabuklu fındık
|Kg
| 17,22
|TS
TS: Tüccar Satışı
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