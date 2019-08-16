Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Haber

Sakarya Ticaret Borsası

25 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,22 liradan satıldı.

Sakarya Ticaret Borsası, System.String[]
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,22 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünBirim Ortalama Satış türü
Kırmızı mercimek Kg 3,50TS
İç fındık (9-11 mm) Kg 19,00TS
Pilavlık bulgur Kg 2,64TS
Kabuklu fındıkKg 17,22TS
TS: Tüccar Satışı
Sakarya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



OYAK, İngiltere'nin 150 yılık demir çelik şirketi British Steel'i satın alıyor
Şans eseri muhtar seçilen kadın, köydeki dehşete kurban gitti Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı, 4 bin 827 TL ceza yedi "Mağdurum" diyen vatandaşa Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Ben de mağdurum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 10:26:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]