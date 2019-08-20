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Sakarya Ticaret Borsası

1 saat önce

Sakarya Ticaret Borsası'nda ham mısır özü yağının kilogramı ortalama 5,25 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsası'nda ham mısır özü yağının kilogramı ortalama 5,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünBirim Ortalama Satış türü
Yemlik buğday Kg 1,30TS
İnek sütü Kg 1,72HMS
Arpa Kg 1,33TS
Ham mısır özü yağı Kg 5,25TS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Sakarya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:24 Kaynak: AA
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