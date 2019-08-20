Sakarya Ticaret Borsası
1 saat önce
Sakarya Ticaret Borsası'nda ham mısır özü yağının kilogramı ortalama 5,25 liradan satıldı.
Sakarya Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:24 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda ham mısır özü yağının kilogramı ortalama 5,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Yemlik buğday
|Kg
| 1,30
|TS
|İnek sütü
|Kg
| 1,72
|HMS
|Arpa
|Kg
| 1,33
|TS
|Ham mısır özü yağı
|Kg
| 5,25
|TS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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