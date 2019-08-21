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Sakarya Ticaret Borsası

1 saat önce

Sakarya Ticaret Borsası'nda dane mısırın kilogramı ortalama 1,27 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsası'nda dane mısırın kilogramı ortalama 1,27 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünBirim Ortalama Satış türü
Yemlik buğday Kg 1,24 TS
Dane mısırKg 1,27TS
ArpaKg 1,21TS
Un Kg 1,96TS
TS: Tüccar Satışı

Sakarya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:48 Kaynak: AA
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