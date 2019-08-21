Sakarya Ticaret Borsası
1 saat önce
Sakarya Ticaret Borsası'nda dane mısırın kilogramı ortalama 1,27 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:48 Kaynak: AA
Sakarya Ticaret Borsası'nda dane mısırın kilogramı ortalama 1,27 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Yemlik buğday
|Kg
| 1,24
|TS
|Dane mısır
|Kg
| 1,27
|TS
|Arpa
|Kg
| 1,21
|TS
|Un
|Kg
| 1,96
|TS
TS: Tüccar Satışı
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