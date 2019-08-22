Sakarya Ticaret Borsası
29 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,25 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:24 Kaynak: AA
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|İç fındık (13-15 mm)
|Kg
| 36,00
|TS
|Dane mısır
|Kg
| 1,27
|TS
|Kabuklu fındık
|Kg
| 16,25
|TS
|Dane mısır
|Kg
| 1,49
|TS
TS: Tüccar Satışı
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