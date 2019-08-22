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Sakarya Ticaret Borsası

29 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,25 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünBirim Ortalama Satış türü
İç fındık (13-15 mm) Kg 36,00 TS
Dane mısırKg 1,27TS
Kabuklu fındık Kg 16,25TS
Dane mısır Kg 1,49TS
TS: Tüccar Satışı

Sakarya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:24 Kaynak: AA
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