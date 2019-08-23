Sakarya Ticaret Borsası
1 saat önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:26 Kaynak: AA
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Tereyağı
|Kg
| 34,00
|TS
|Yemlik buğday
|Kg
| 1,20
|TS
|Kabuklu fındık
|Kg
| 16,50
|TS
|Fındık ezmesi
|Kg
| 29,98
|TS
TS: Tüccar Satışı
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