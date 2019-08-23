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Sakarya Ticaret Borsası

1 saat önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,50 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünBirim Ortalama Satış türü
TereyağıKg 34,00 TS
Yemlik buğday Kg 1,20TS
Kabuklu fındık Kg 16,50TS
Fındık ezmesiKg 29,98TS
TS: Tüccar Satışı

Sakarya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:26 Kaynak: AA
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