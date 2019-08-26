Sakarya Ticaret Borsası
14 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsası'nda yaş sivri fındığın kilogramı ortalama 6,55 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:32 Kaynak: AA
Sakarya Ticaret Borsası'nda yaş sivri fındığın kilogramı ortalama 6,55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Arpa
|Kg
| 1,06
|HMS
|Yemlik buğday
|Kg
| 1,22
|HMS
|Yaş sivri fındık
|Kg
| 6,55
|HMS
|Kabuklu ceviz
|Kg
| 14,00
|HMS
|Razmol
|Kg
| 1,11
|TS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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