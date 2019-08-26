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Sakarya Ticaret Borsası

14 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsası'nda yaş sivri fındığın kilogramı ortalama 6,55 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsası'nda yaş sivri fındığın kilogramı ortalama 6,55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünBirim Ortalama Satış türü
ArpaKg 1,06 HMS
Yemlik buğday Kg 1,22HMS
Yaş sivri fındık Kg 6,55HMS
Kabuklu ceviz Kg 14,00HMS
RazmolKg 1,11TS
TS: Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

Sakarya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:32 Kaynak: AA
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