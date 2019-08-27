Sakarya Ticaret Borsası
1 saat önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:46 Kaynak: AA
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Mısır dane
|Kg
| 1,28
|TS
|Mısır nişastası
|Kg
| 1,12
|TS
|Kabuklu fındık
|Kg
| 16,00
|TS
|Fındık ezmesi
|Kg
| 27,70
|TS
TS: Tüccar Satışı
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