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Sakarya Ticaret Borsası

1 saat önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünBirim Ortalama Satış türü
Mısır daneKg 1,28 TS
Mısır nişastası Kg 1,12TS
Kabuklu fındık Kg 16,00TS
Fındık ezmesiKg 27,70TS
TS: Tüccar Satışı

Sakarya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:46 Kaynak: AA
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