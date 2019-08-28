Sakarya Ticaret Borsası
1 saat önce
Sakarya Ticaret Borsasında kavrulmuş iç fındığın kilogramı ortalama 51,25 liradan satıldı.
Sakarya Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:32 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında kavrulmuş iç fındığın kilogramı ortalama 51,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Arpa
|Kg
| 1,25
|TS
|Dane mısır
|Kg
| 1,17
|TS
|Kabuklu fındık foşa
|Kg
| 21,75
|TS
|Kavrulmuş iç fındık
|Kg
| 51,25
|TS
TS: Tüccar Satışı
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