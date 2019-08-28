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Sakarya Ticaret Borsası

1 saat önce

Sakarya Ticaret Borsasında kavrulmuş iç fındığın kilogramı ortalama 51,25 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kavrulmuş iç fındığın kilogramı ortalama 51,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünBirim Ortalama Satış türü
ArpaKg 1,25 TS
Dane mısır Kg 1,17TS
Kabuklu fındık foşa Kg 21,75TS
Kavrulmuş iç fındıkKg 51,25TS
TS: Tüccar Satışı
Sakarya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:32 Kaynak: AA
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