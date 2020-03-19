Sakarya Ticaret Borsası
6 saat önce
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 20,50 liradan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 20,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama fiyat (TL)
|Satış türü
|Dane mısır
|Kg
| 1,35
|TS
|Yemlik buğday
|Kg
| 1,60
|HMS
|Ham mısır özü yağı
|Kg
| 6,09
|TS
|Kabuklu fındık
|Kg
| 20,50
|TS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:32 Kaynak: AA
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