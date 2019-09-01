Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısının silahla öldürülmesi
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Sakarya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısının silahla öldürülmesi

3 saat önce

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, başkan yardımcısı Ahmet Erkan'ın silahla vurularak ölümüne ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Sakarya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısının silahla öldürülmesi, System.String[]

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, başkan yardımcısı Ahmet Erkan'ın silahla vurularak ölümüne ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Sarı, mesajında, insanın ölümünün uzun bir aradan beri öteki canlılar gibi doğal yaşam döngüsüyle gerçekleşmediğini kaydetti.

Sarı, Ahmet Erkan'ı gerekçesi ne olursa olsun, dün sevdiklerinden, ailesinden, dostlarından, hayattan ve güzel düşlerinden ölümün kopardığını, üstelik katledildiğini belirterek, "Ahmet Erkan, Sakarya'nın ve Türkiye tarımının gurur duyabileceği bir üretici, iş insanı idi. Ürettiği hibrit tohumla Türkiye'de tarım endüstrisine katkı sunmuş ve bu yüzden onurlandırılmış biriydi. Bu yüzden şunu gönül rahatlığı ile ifade edebilirim ki ben sadece dostumu, çalışma arkadaşımı, Ahmet'imi kaybetmedim. Ahmet ile birlikte var ettiğimiz ve edeceğimiz birçok toplumsal katkıyı da kaybetmiş oldum." ifadelerini kullandı.

Ahmet Sarı, Ahmet Erkan'a Allah'tan rahmet, sevdiklerine ve ailesine sabır diledi.

Ahmet Erkan, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:56 Kaynak: AA
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