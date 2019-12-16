Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Altuğ AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Altuğ AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Altuğ AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Altuğ AA'nın

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Altuğ, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" ve Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğraflarına oy verdi.

Yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon", Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" ve Ali İhsan Öztürk'ün " Çukurca'da çeltik tarlası" fotoğraflarını seçen Altuğ, spor kategorisinde ise oyunu Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi", Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni", Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı", Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" ile Şebnem Coşkun'un " Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğraflarından yana kullandı.

Oylamanın ardından değerlendirmede bulunan Altuğ, seçkide profesyonelce çekilmiş çok güzel fotoğraflar bulunduğunu söyledi.

Altuğ, fotoğrafları seçerken zorlandığını dile getirerek, "Benim gibi oy verenler muhtemelen kendi ruh halleriyle özdeşleşen fotoğrafları seçmiştir. Güzel bir uygulama." dedi.

Behçet Alkan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:24 Kaynak: AA
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