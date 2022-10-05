SATSO Yönetim Kurulu, TOBB Delegeleri ve Disiplin Kurulu seçimi yarın gerçekleştirilecek - Son Dakika
Üye Girişi

SATSO Yönetim Kurulu, TOBB Delegeleri ve Disiplin Kurulu seçimi yarın gerçekleştirilecek

05.10.2022 11:52
SATSO Yönetim Kurulu, TOBB Delegeleri ve Disiplin Kurulu seçimi yarın gerçekleştirilecek

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetimi Kurulu başkanı ve üyeleri, TOBB Genel Kurulu delegeleri ile Disiplin Kurulu üyeleri seçimi yarın yapılacak.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetimi Kurulu başkanı ve üyeleri, TOBB Genel Kurulu delegeleri ile Disiplin Kurulu üyeleri seçimi yarın yapılacak.

SATSO'dan yapılan açıklamada, 2022-2026 dönemi meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimlerinin 6 bini aşkın üyenin katılımıyla yapıldığı kaydedildi.

Oy kullanım oranının yüzde 71 olduğu meclis ve meslek komiteleri asil üyelerinin belirlenmesinin ardından yeni seçilen 95 meclis üyesinin katılımıyla Yönetim Kurulu başkanı ile yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri, TOBB Genel Kurulu asil ve yedek delegeleri ile Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçileceği aktarılan açıklamada, seçimlerin 6 Ekim Perşembe günü SATSO kampüsündeki oda hizmet binasında gerçekleştirileceği belirtildi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SATSO Yönetim Kurulu, TOBB Delegeleri ve Disiplin Kurulu seçimi yarın gerçekleştirilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:01 Kocaeli'de korku dolu anlar! Eşiyle tartışan kadın iskeleden denize atlayıp intihar etmek istedi
18:34 Putin'den gerilimi artıracak hamle! Avrupa'nın en büyük santralini Ukrayna'dan alıp Rus mülkiyetine dahil etti
18:09 TSK'nın Katar tezkeresi Meclis'te onaylandı! Mehmetçik, Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay görevli olacak
17:51 Sunucu Müge Anlı'dan eşi ve özel hayatı ile ilgili dikkat çeken sözler! Siniri vücut dilinden de belli oldu
17:23 Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Talimatı verdik gereken yapılacak
17:23 Ocak 2023'te emekli ve memur maaşlarında yüzde 40'lık artış olacağı düşünülüyor
17:21 İsveç devlet televizyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiler! Büyükelçi, Dışişleri'ne çağırıldı
17:18 İBB Başkanı İmamoğlu, Bakan Nebati'nin gündem olan sözlerini alıntılayarak metroyla ilgili tepki gösterdi
17:02 ABD'de korkunç görüntü! Kurban edilen keçiler, nehri kırmızıya boyadı
16:33 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan AEK Larnaca değerlendirmesi: Fiziksel olarak güçlü oyun sergilemek istiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 19:06:50. #1.11#
SON DAKİKA: SATSO Yönetim Kurulu, TOBB Delegeleri ve Disiplin Kurulu seçimi yarın gerçekleştirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement