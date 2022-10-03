SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, oda hizmet binasında 20 sandıkta gerçekleştirilen organ seçimlerinde oy kullanan üyeler, 34 meslek komitesinde 2022-2026 yıllarında kendilerini temsil edecek isimleri belirledi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasında (SATSO) organ seçimlerinin ilk aşaması olan meslek komitesi ve meclis üyelerinin seçimi yapıldı.

Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SATSO'da meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçildi - Son Dakika

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