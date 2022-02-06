Sakarya Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneğinde başkanlığa yeniden Çelebi seçildi - Son Dakika

Sakarya Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği'nde başkanlığa yeniden Fehmi Çelebi getirildi.

Dernekte tek listeyle yapılan 16. Olağan Genel Kurul'da açık oylamayla başkanlığa seçilen Çelebi, yaptığı konuşmada, kendilerinden önce görev yapan başkan ve yönetim kurullarına teşekkür etti.

İki yıl önce devraldıkları bayrağı daha yükseğe çıkarmak için çalıştıklarını ifade eden Çelebi, "Bundan sonra da hazırladığımız projelerimizle eksik kalan yerleri tamamlayacağız." dedi.

Kurula, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, CHP İl Başkanı Ecevit Keleş, İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan, Saadet Partisi İl Başkanı Hasan Zengin, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile dernek üyeleri katıldı.