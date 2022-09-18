Karadenizliler Serdivan'daki yayla şenliğinde buluştu

Sakarya Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneğince, Serdivan ilçesinde yayla şenliği düzenlendi.

Kırcaali Yaylası'nda geleneksel olarak yapılan şenlik, Karadenizli vatandaşları bir araya getirdi.

Karadenizli sanatçıların sahne aldığı şenlikte, vatandaşlar horon oynayarak eğlendi.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Fehmi Çelebi, gazetecilere, program nedeniyle heyecanlı olduklarını söyledi.

Salgın nedeniyle 2 yıl yapamadıkları etkinliği bugün gerçekleştirme fırsatı bulduklarını aktaran Çelebi, "Bu bakımdan çok mutluyuz. İnsanlarımız da hakikaten özlemiş. Şenlikte yöresel kültüre özel etkinlikler var, Karadeniz'in olmazsa olmazı horondur. Yerel kıyafet ve yemeklerin sergilenmesi gibi birçok Karadeniz kültürü özellikleri yaşanmaya çalışılıyor." diye konuştu.