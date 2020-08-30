Sakarya, Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

Sakarya, Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor

- Sakarya, Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor Normalleşme döneminin ardından düzenlenen ikinci karate müsabakasında sporcular ter döküyor Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan: "Karatenin kata bölümünün avantajını bu dönemde yaşadık" "Sağlık ve hijyen...

- Sakarya, Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor

Normalleşme döneminin ardından düzenlenen ikinci karate müsabakasında sporcular ter döküyor

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan:

"Karatenin kata bölümünün avantajını bu dönemde yaşadık"

"Sağlık ve hijyen açısından bir sorun olmadan salonda müsabakaları yapabilme imkanımız oldu"

SAKARYA - Normalleşme döneminin ardından düzenlenen ikinci karate müsabakası olan Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası, Sakarya'nın ev sahipliğinde devam ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında gerçekleşen, fiziksel temas gerektirmeyen ve 50 ilden 711 bayan ile bin 33 erkek sporcunun ter döktüğü şampiyonada sporcular ile bir araya gelen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, "Yeni normal dönemde bir ivme ve canlanma getirdi. Karatenin kata bölümünün avantajını bu dönemde yaşadık" dedi.

Pandemi sürecinin normalleşme döneminde düzenlenen ve ikinci karate müsabakası olan Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası, Sakarya'da gerçekleşiyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında yapılan şampiyona, fiziksel temas gerektirmeyen Kata dalında düzenlenen şampiyonada minik, yıldız, ümit, genç, 21 yaş altı ve büyükler kategorilerinde 50 ilden 711 bayan, bin 33 erkek sporcu şampiyonada ter döküyor. Fiziksel temas gerektirmeyen kata dalında organize edilen ve korona virüs tedbirleri kapsamında dünya karatesinde ikincisi gerçekleştirilen şampiyona Serdivan Spor Salonu'nda düzenlendi. Düzenlenen organizasyona katılan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu sporcuları da şampiyonada hünerlerini sergiledi.

Organizasyonun ilk iki gününde minik, yıldız, ümit, genç kategorilerinde dereceye girenler belli oldu. Kata dalında düzenlenen şampiyonada minik, yıldız, ümit, genç, 21 yaş altı ve büyükler kategorilerinde madalyalar dağıtıldı. Turnuvanın son gününde sporcular ile bir araya gelen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, normalleşme sürecinde organizasyon yapmanın kendileri için gurur verici olduğunu söyleyerek, yeni normal dönemdeki ikinci karate turnuvasının Sakarya'da gerçekleştirildiğini ifade etti. Delihasan, "Bu karantina süreci kulüplerimiz için gerçekten zor bir süreç oldu. Biliyorsunuz antrenörlerin imkanları ile kurulup ayakta duran kulüpler. Hayatlarına devam edebilmeleri için üyelerin, sporcuların salonlara gelmesi gerekiyor. Bunu teşvik etmek amacı ile hem de 15 Temmuz Şehitleri'ni anma yıl dönümünde Demokrasi Günü'nde bir organizasyon gerçekleştirdik. Ferdi olarak yaptık, güzel bir hareket oldu ve dünya çapında ses getirdi. Kulüplerimizin de yeniden bir ivme kazanmasını sağladı. Orada antrenörlerimizin bir talebi vardı, bütün gruplarda takım halinde yaparsak kulüplerimiz biraz daha canlı hale gelir ve aktivasyonları artar diye. Bakanlığımızdan da; '30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili bir program yapmayı düşünüyor musunuz?' dediklerinde biz hemen tabii bunu gündeme alarak yaptık" açıklamasını yaptı.

"Hijyen ve temizlik kurallarına uyarak rahat bir şekilde son güne geldik"

Ekstra olarak İşitme Engelliler Federasyonu ile beraber de bir organizasyon yapıldığını dile getiren Başkan Esat Delihasan, "Ciddi bir katılım oldu. Bütün temizlik, hijyen, sosyal mesafe kurallarına uyup, salonun havalanmasını, temizlenmesini sağlayarak çok rahat bir şekilde son güne geldik. Bugün ekstra bir şey daha oldu, İşitme Engelliler Federasyonu ile beraber de bir organizasyon yaptık. İşitme engellilerin ferdi şampiyonasını gerçekleştirdik. Bu vesile ile 949. Malazgirt Zaferi'ni ve hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladık. Şu anda salonda dünya çapında ikinci karate organizasyonu oldu. Bu da Karate Federasyonu'na nasip oldu, biz yapıyoruz. Çok güzel dönüşümler aldık, şampiyona çok güzel geçiyor. Kulüplerimizin bundan sonraki faaliyetlerini de yürütebilmeleri için yol gösterici bir organizasyon olarak göze battı" diye konuştu.

"Sosyal mesafeye uygun bir branş"

Kata branşında yapılan tüm müsabakaların sosyal mesafeye uygun olduğunu belirterek, branş ile ilgili bilgiler veren Delihasan, "Kulüpler yarışıyor. Kata branşında yapılıyor tüm müsabakalar. Bu branşın özelliği de sosyal mesafeye uygun bir branş. Çok ciddi bir ilgi, alaka var. İki tane yarışma metodu var. Bir tanesi Kumite bir tanesi Kata. Kumite, karşılıklı rakiplerin birbirlerinden puan alması üzerinde oluyor. Kata da rakip sizden sonra veya önce yapmış oluyor katasını. Şekil ve formlardan oluşan, 360 derecelik açılarda gelen saldırılara karşı insanın kendisini geliştirerek müdafaa etmesini sağlayan bir format. Belirli puan kriterleri var, o puan kriterlerinde puanları alarak dereceleri belli oluyor sporcuların. Burada en önemlisi karatenin katasının avantajını yaşıyoruz. Takımda olsa 1'er buçuk mesafelik aralıklarda sporcular durarak senkronize halinde yapma imkanları var. Bu da bize aslında yeni normal dönemde bir ivme ve canlanma getirdi, karatenin kata bölümünün avantajını bu dönemde yaşadık. Hem sağlık açısından, hem hijyen açısından salonda bir sorun olmadan müsabakaları yapabilme imkanımız oldu. Seyirci almadık, soyunma odalarına belirli sayıda sporcuları alarak yarışmaları başlattık, gruplara ayırarak yığılma olmasın diye. Ayrıca antrenman salonunda da her takım için ayrı bir alan belirledik, birbirlerine temas olmasın diye kırmızı ve mavi alanlar oluşturduk. O şekilde şu ana kadar bir sıkıntı olmadan şampiyonayı yaptık. Nasıl yapılacağı yönünde bu turnuvalar bir referans kaynağı ve rehber olma özelliği de sağlıyor. Bütün dünya takip ediyor, nasıl yapıldı ve nasıl yapılıyor diye" şeklinde konuştu.

Kihtir: "Turnuvada yer aldık, teşekkür ediyoruz"

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir ise, "İşitme Engelliler Federasyonu'nun pandemi döneminden dolayı duraksayan organizasyonları oldu. Normal karate federasyonu ile beraber bize destek verdiklerinden dolayı biz de onlarla beraber bu tür turnuvada yer aldık, çok çok teşekkür ediyoruz. Kata branşı ile açıldı, 1 hafta sonrada tekvando branşımız olacak. Daha sonra yavaş yavaş zamanı geldikçe normalleşme süreci ile beraber diğer etkinlikler ve branşlarda da çalışmalar yapılacak. İşitme engelli bireyler çok fazla katılım sağladılar. İlk defa karate federasyonu ile beraber ortaklaşa bir organizasyon yapıldı çok memnunuz. İşitme engelli sporcular da normal sporcularımızı seyrediyorlar, onlardan da bir şeyler öğrenebiliyorlar, onları örnek alabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Sakarya, Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor

Esat Delihasan, Zafer Haftası, Sakarya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 14:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sakarya, Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor - Son Dakika Spor

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