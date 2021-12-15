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Sakarya Ülkü Ocakları Başkanı Sofuoğlu'ndan AA'ya ziyaret - Son Dakika

Sakarya Ülkü Ocakları Başkanı Sofuoğlu'ndan AA'ya ziyaret

15.12.2021 16:31
Sakarya Ülkü Ocakları Başkanı Sofuoğlu'ndan AA'ya ziyaret

Sakarya Ülkü Ocakları Başkanı Soyhan Sofuoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Sakarya Ülkü Ocakları Başkanı Soyhan Sofuoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'ndan ajansın çalışmaları hakkında bilgi alan Sofuoğlu, çalışanlara başarı diledi.

Sofuoğlu, ziyarette Velioğlu'na, Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından hazırlanan "ODAK2023 Anlayarak Hızlı Okuma Yazılımı" ve Ülkü Ocakları dergisi hediye etti. Velioğlu da Sofuoğlu'na AA'nın 2020 Yıllığı kitabını takdim etti.

Yazılım seti hakkında bilgi veren Sofuoğlu, "Ülkü Ocakları Genel Merkezimiz tarafından yapay zeka teknolojisi kullanılarak geliştirilen 'ODAK2023' yazılımı, Türk milletinin hizmetine sunulmuştur. Gençlerimizin okuma alışkanlığını geliştirecek, hızlı okuma kabiliyetini artıracak yazılım birçok alanda fayda sağlayacak. Günde 300 sayfa kitabı 3 saatte okuyan bir öğrencimiz, bu yazlım sayesinde 1 saatte okuyacak ve okuduğunu anlayacaktır. Bu yazılım sayesinde sınavlardaki uzun paragraflarda oluşan zaman sorunu ortadan kalkacak, sınavlarda öğrencilerimiz daha fazla zaman kazanacaktır. Tamamen yerli ve milli olan 'ODAK2023' yazılımı Ülkü Ocakları Genel Başkanımız sayın Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından Türk gençliğinin hizmetine sunulmuştur." diye konuştu.

Sofuoğlu, Ülkü Ocakları Sakarya İl Başkanlığı olarak Sakarya'da 5 bin "ODAK2023" programını öğrencilere ulaştırdıklarını, İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle yaptıkları sözleşme kapsamında kent genelindeki tüm okullara "ODAK2023" yazılımını ulaştırmak istediklerini kaydetti.

Gençlerimizi tehdit eden, hedef alan tüm sorunlar karşısında Ülkü Ocakları olarak yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını vurgulayan Sofuoğlu, "Dijital bağımlılık gençlerimizi hedef almakta. Bu kapsamda da gençlerimizi dijital ortamda faydalı olacak şeylere yönlendirmemiz, sosyal medya bağımlılığından gençlerimizi kurtarmamız gerekmektedir. Ülkü Ocakları olarak gençlerimizin üzerinde olumlu çalışmalar sürdürmekteyiz. Allah nasip ederse bunu 24 Aralık'ta Atatürk Spor Salonu'nda 'Vazgeçilmez Yeminle Hedef 2023 Türk Gençlik Şöleni' ile taçlandıracağız. Tüm vatandaşlarımızı şölene davet ediyoruz." diye konuştu.

Sakarya Ülkü Ocakları Başkanı Sofuoğlu'ndan AA'ya ziyaret
Sakarya Ülkü Ocakları Başkanı Sofuoğlu'ndan AA'ya ziyaret
Sakarya Ülkü Ocakları Başkanı Sofuoğlu'ndan AA'ya ziyaret

Anadolu Ajansı, Ülkü Ocakları, Sakarya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya Ülkü Ocakları Başkanı Sofuoğlu'ndan AA'ya ziyaret - Son Dakika


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