Sakarya, uluslararası yarışmaya "Kent Etiği Bildirgesi" projesiyle katıldı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) tarafından her yıl düzenlenen "Vatandaş Katılımında En İyi Uygulama" yarışmasına "Sakarya Kent Etiği Bildirgesi" ile başvuru yaptıklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, UCLG-Uluslararası Katılımcı Demokrasi Gözlemevi (IOPD) tarafından her yıl verilen ödül programına bu yıl Sakarya Büyükşehir Belediyesinden bir proje katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Yüce, "Şehrimizde bulunan üniversite, STK'ler, özel sektör temsilcileri, esnaf ve sanatkar odaları, yerel yöneticiler ve kamu kurumları ile yapmış olduğumuz çalıştaylarla yaşam ilkelerini yerelde daha iyi şekilde kullanabilmek, kentin kentliler üzerindeki haklarında farkındalık oluşturmak amacıyla 'Sakarya Kent Etiği Bildirgesi' hazırlanmıştır." ifadesini kullandı.

Yüzlerce proje arasında ilk 53'e girmeye hak kazanan proje için oy kullanan Yüce, şunları kaydetti:

"Sakarya'da yaşayan vatandaşlarımıza karşı hesap verme sorumluluğunu ortaya koymak ve şehirde ortak bir yaşamın etik değerlerinin neler olduğuna vatandaşlarımızla karar vermek amacıyla etik bildirgesi hazırlandı ve vatandaş katılımında en iyi uygulama olarak yarışmaya gönderildi. Önümüzdeki süreçte kamuoyuna mal etmek için sahada çalışmalar yapılacaktır."